Прощание с Ириной Антоновой проходит в её родном музее имени Пушкина

https://static.news.ru/photo/ef701f90-3546-11eb-ad26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Церемония прощания с президентом Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ириной Антоновой проходит в Москве. В последний путь её провожают в стенах её родного учреждения 3 декабря.

Мероприятие является закрытым из-за сложной эпидемиологической ситуации на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Сначала с бывшим руководителем простится коллектив музея, после почтить память смогут близкие друзья и коллеги покойной, пишет РИА Новости.

15 ноября Антонову госпитализировали в больницу имени Виноградова с подозрением на инсульт после приступа, который случился с ней дома. Через 11 дней у женщины выявили коронавирус и перевели в больницу в Коммунарке. Состояние Антоновой оценивалось как тяжёлое, поэтому её подключили к аппарату ИВЛ. Врачам не удалось спасти президента музея — она умерла вечером 30 ноября.

Ирина Антонова ушла из жизни в возрасте 98 лет. Она являлась директором Пушкинского музея с 1961 по 2013 год, после была назначена его президентом. Антонова — доктор искусствоведения, почётный доктор РГГУ, член Российской академии образования, Российской академии художеств. На её счету множество наград. Она, в частности, является одной из восьми женщин — полных кавалеров ордена «За заслуги перед Отечеством». Была награждена орденом Почётного легиона, командор французского ордена Искусства и литературы, командор ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой».

Ранее NEWS.ru сообщал, что прах президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой похоронят 4 декабря на Новодевичьем кладбище, согласно её воле, рядом с мужем и матерью.