Москва, Питер и Сочи: названы самые популярные направления в РФ в 2020 году

Большинство россиян в 2020 году не имели возможности выехать за рубеж и путешествовали внутри страны. Об этом говорится в исследовании одного из популярных сервисов по поиску авиабилетов и отелей.
Как
Самый долгий авиаперелёт продолжался 34,5 часа — именно столько времени заняло путешествие из Лос-Анджелеса (США) в Окленд (Новая Зеландия). Наиболее длительная железнодорожная поездка заняла 173 часа, за это время пассажиры доехали из Москвы во Владивосток.
Самый дорогой авиабилет обошёлся пассажиру рейса Москва — Нью-Йорк в 516 тысяч рублей. Для сравнения, наиболее дорогой билет на поезд стоил 47 тысяч, во столько оценивалась поездка на «Сапсане» из Санкт-Петербурга в Москву.
Отмечается, что в среднем в 2020 году туристы проводили в самолёте 2,6 часа, что оказалось на 20% меньше времени, чем в 2019 году. Среднее время в поезде составило 11,5 часа — соответственно, на 10% меньше прошлогоднего показателя.
Как писал NEWS.ru, в будущем году сохранится высокий спрос на внутренний туризм, а с помощью чартерных программ россияне смогут побывать в самых отдалённых уголках страны. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.