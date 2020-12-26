Москва, Питер и Сочи: названы самые популярные направления в РФ в 2020 году

https://static.news.ru/photo/733b4a84-48ed-11eb-85dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сочи Администрация/facebook.com

Большинство россиян в 2020 году не имели возможности выехать за рубеж и путешествовали внутри страны. Об этом говорится в исследовании одного из популярных сервисов по поиску авиабилетов и отелей.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, за 2020 год было совершено столько же поездок по России, сколько и годом ранее. У авиапассажиров наиболее популярными направлениями стали Москва и Санкт-Петербург, а также Сочи. Те, кто выбирал путешествие поездом, чаще всего направлялись либо в одну из двух столиц, либо в Нижний Новгород.

Самый долгий авиаперелёт продолжался 34,5 часа — именно столько времени заняло путешествие из Лос-Анджелеса (США) в Окленд (Новая Зеландия). Наиболее длительная железнодорожная поездка заняла 173 часа, за это время пассажиры доехали из Москвы во Владивосток.

Самый дорогой авиабилет обошёлся пассажиру рейса Москва — Нью-Йорк в 516 тысяч рублей. Для сравнения, наиболее дорогой билет на поезд стоил 47 тысяч, во столько оценивалась поездка на «Сапсане» из Санкт-Петербурга в Москву.

Отмечается, что в среднем в 2020 году туристы проводили в самолёте 2,6 часа, что оказалось на 20% меньше времени, чем в 2019 году. Среднее время в поезде составило 11,5 часа — соответственно, на 10% меньше прошлогоднего показателя.

Как писал NEWS.ru, в будущем году сохранится высокий спрос на внутренний туризм, а с помощью чартерных программ россияне смогут побывать в самых отдалённых уголках страны. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.