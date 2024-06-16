Москва отмечает Курбан-байрам: фото с праздника

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Празднование Курбан-байрама в Москве

С 16 по 18 июня 2024 года мусульмане России и всего мира будут отмечать один из главных праздников ислама Курбан-байрам. Торжество не имеет фиксированной даты, поскольку отсчет идет согласно мусульманскому лунному календарю, так что из-за различий с григорианским календарем празднование ежегодно сдвигается на 11 дней. В Москве ожидается масштабное празднество в связи с этим событием.

По традиции на торжество верующие закалывают барана и приносят его в качестве жертвы. В этот день мусульмане также вспоминают подвиги пророка Ибрахима (Авраама), который считается общим предком арабов и евреев: жертвоприношение барана должно напомнить верующим о принесении в жертву сына Ибрахима: Господь потребовал от него этой жертвы, а когда Ибрахим с честью выдержал испытание, согласился принять в жертву барана.

Главным смыслом праздника является доказательство преданности Аллаху. Мусульмане начинают подготовку за полтора месяца до Курбан-байрама. В данный период они отказываются от застолий, не стригут волосы и не бреются. День является праздником завершения хаджа, то есть путешествия в Мекку. Считается, что посетить священный город хоть раз в жизни должен каждый верующий.

Фото с праздника — в галерее NEWS.ru.

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