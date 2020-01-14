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Россия не рассматривает вариант обмена осуждённой за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар.

Как передаёт ТАСС, с таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

Вариант обмена не рассматривается, насколько мне известно, - сообщил дипломат.

Наама Иссахар в апреле 2019 года следовала из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В аэропорту Шереметьево 26-летнюю девушку задержали, так как в её багаже обнаружили 9,6 грамм гашиша. Израильтянке вменили контрабанду и хранение наркотиков (пункт «в» ч. 2 статьи 229.1 УК и ч. 1 статьи 228 УК) и в октябре осудили её на 7,5 лет колонии, сообщал NEWS.ru.

Защита Иссахар настаивала на том, что при задержании и первых допросах были допущены многочисленные нарушения: девушке не предоставили адвоката и переводчика, хотя она не говорит по-русски. Также адвокаты указывали на то, Наама не покидала транзитную зону, а значит не проходила таможню и не могла провозить контрабанду.

В декабре Мособлсуд отказался удовлетворять апелляционную жалобу защиты Иссахар и оставил её приговор без изменений.