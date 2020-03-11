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Властям столицы не потребуется вносить изменения в местное законодательство для проведения дистанционного электронного голосования о поправках в Конституцию России. Об этом заявил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он пояснил, что закон о поправках содержит норму, предусматривающую такой вид голосования при наличии условий его проведения. Москва с технической точки зрения к этому готова.

Парламентарий добавил, что на сегодняшний день Москва – единственный субъект РФ, где механизм проведения электронного голосования отработан. Впервые он был опробован во время выборов депутатов Мосгордумы в 2019 году в трёх округах столицы. Эксперимент был признан успешным, сообщает ТАСС.

Голосование по внесению изменений в Конституцию намечено на 22 апреля. Как писал NEWS.ru, Центризбирком обнародовал официальный логотип и слоган мероприятия.