Москва легализовала труд гастарбайтеров до 15 июня

https://static.news.ru/photo/48cdb970-84c2-11ea-8b1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иностранные граждане получили право до 15 июня трудиться в Москве без патента или рабочей визы, следует из материалов столичного главка МВД.

Полиция освободила иностранных рабочих и работодателей от платы за действующие патенты, заморозив действие этих документов на 90 суток. Столичные предприятия, имеющие квоту на иностранных сотрудников, смогут трудоустраивать мигрантов, которые законно прибыли в Россию, но до этого момента не могли законно трудоустроиться.

Иностранные граждане, находящиеся на территории РФ и не имеющие разрешения на работу или патента, вне зависимости от цели въезда с 15 марта по 15 июня могут осуществлять трудовую деятельность без получения разрешений на работу или патентов, — отметили в ГУ МВД.

В полиции уточнили, что изменения связаны с указом президента от 18 апреля о дополнительных мерах противодействия коронавирусной инфекции.

Как писал NEWS.ru, Москва – главный очаг коронавирусной инфекции в России. Около 32 тысяч москвичей заразились. Число заболевших в России приблизилось к 58 тысячам человек, увеличившись на 5,2 тысячи за минувшие сутки. Умерли 513 заражённых.