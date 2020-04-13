По данным на сегодня, в медцентре в Коммунарке под наблюдением докторов находятся более 500 человек. По словам главврача медицинского учреждения Дениса Проценко, около 60% из них — с подтверждённым коронавирусом. Однако число заболевших на территории Москвы и Московской области увеличивается с каждым днём. Только за последние сутки в городе выявили 1355 новых случаев заражения, в области — ещё 495. Что сейчас происходит на территории больницы в Коммунарке — в галерее NEWS.ru.