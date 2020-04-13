Улицы Москвы опустели, но некоторые граждане продолжают перемещаться по городу на большие расстояния. Для тех, у кого нет перечисленных в указе мэра Сергея Собянина оснований, предусмотрены штрафы. Третья неделя самоизоляции ознаменуется постепенным введением более жёстких мер по предотвращению заражения коронавирусом. По состоянию на текущий момент в Москве 11 513 заболевших коронавирусной инфекцией, 837 выздоровели, 82 умерли.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен