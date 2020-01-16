https://static.news.ru/photo/bba54b00-384d-11ea-ba3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средняя зарплата в столичных кафе и ресторанах составляет 50 тысяч рублей в месяц. Однако ожидания как нынешних сотрудников, так и тех, кто только ищет работу, выше.

Соискатели надеются на более высокий доход — хотя бы от 55 тысяч рублей, и нередко они его находят, пишет «Профиль» со ссылкой на данные сервиса по подбору персонала «Работа.ру». При этом верхняя планка заработка официантов в ряде случаев достигает 150 тысяч. Причём без учёта чаевых.

На каждое вакантное место, как правило, претендуют три человека. Половина всех желающих устроиться в рестораны — моложе 30 лет. Ещё треть — так называемого среднего возраста, им от 30 до 40. Большинство официантов (63%) — мужчины.

Исследователи рынка труда отмечают, что более половины всех работников имеют опыт от шести лет.

Ранее NEWS.ru писал, что около 75% опрошенных россиян в 2020 году намерены поменять работу. Чуть больше половины из них — по причине низкой зарплаты. Каждый четвёртый хочет попробовать себя в чём-то новом.