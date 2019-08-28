https://static.news.ru/photo/f32ade1e-c9b2-11e9-8f7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Власти Москвы проводят тендер на пятилетнюю аренду 600 камер фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Начальная максимальная цена контракта, указанная в материалах закупки, составляет 3,658 млрд рублей.

Аренда оборудования для фиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации, — говорится в заявке на портале госзакупок .

Как отмечается в техническом задании, 600 камер арендуются на срок пять лет. Они, в частности, должны фиксировать скорость, выезд на трамвайные пути встречного направления, езду по тротуарам, обочине, пешеходным, а также велосипедным дорожкам и прочее.

Определить исполнителя планируется 17 сентября.

Как писал News.ru, участие частных компаний в видеофиксации нарушений ПДД снижает уровень аварийности на российских дорогах. К такому выводу пришли в Министерстве экономики.