https://static.news.ru/photo/f32ade1e-c9b2-11e9-8f7c-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Власти Москвы проводят тендер на пятилетнюю аренду 600 камер фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Начальная максимальная цена контракта, указанная в материалах закупки, составляет 3,658 млрд рублей.
Как отмечается в техническом задании, 600 камер арендуются на срок пять лет. Они, в частности, должны фиксировать скорость, выезд на трамвайные пути встречного направления, езду по тротуарам, обочине, пешеходным, а также велосипедным дорожкам и прочее.