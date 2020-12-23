Москва будет закупать все вакцины от COVID-19, зарегистрированные в РФ

https://static.news.ru/photo/81a8aec4-4512-11eb-ba12-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Столичные власти намерены закупать все вакцины от коронавируса, которые будут зарегистрированы в России. Об этом заявила заместитель мэра города Анастасия Ракова.

В интервью журналистке Софико Шеварднадзе для передачи «Просто о сложном» она рассказала, что мэрия планирует использовать все вакцины от COVID-19, которые поступят в гражданский оборот.

Мы будем приобретать все вакцины, которые будут официально зарегистрированы в Российской Федерации, — сказала Ракова.

Вице-мэр объяснила, что таким образом столичные власти планируют обеспечить за максимально короткий период времени вакцинацию максимального количества граждан, проживающих в Москве. Она также отметила, что победа над пандемией коронавируса в столице возможна к середине или к концу весны 2021 года.

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 652 жителей столицы. Вылечились от COVID-19 за последние 24 часа 5228 человек, скончались от инфекции 73 пациента московских больниц. С начала пандемии в городе выявили 756 586 случаев заболевания COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал о том, что заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице расширен список граждан, которые могут записаться на вакцинацию от коронавируса.