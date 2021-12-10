«Москва 24» запустила проект для борьбы с буллингом

Сайт «Москва 24» запустил спецпроект для борьбы с травлей, в котором приняли участие известные музыканты, актёры и стендап-комики. В рамках проекта расскажут свои истории те, кто пострадал от буллинга, а также прозвучат рекомендации по защите от словесной агрессии.
Ссылаясь на данные ВЦИОМа, «Москва 24»
Причиной буллинга может стать необычная внешность, имя, непривычное для других хобби или социальное неравенство. Он может привести к эмоциональным травмам, психическим заболеваниям и даже трагедиям.
Бывает, что травля начинается с шуток — казалось бы, безобидных. Комики Юлия Демиденкова, Сергеич, Максим Эломобила, Лев Марсел и Саша Петросян рассказывают, как им противостоять.
Ранее детский психолог Екатерина Маденко объяснила, что родители не должны позволять ребёнку справляться с травлей в школе самостоятельно. По её словам, многие взрослые ошибочно считают, что ребёнок способен разобраться в возникшей ситуации. Эксперт пояснила, что при травле ребёнок испытывает моральное и физическое унижение, страх, с которым не в состоянии справиться самостоятельно.