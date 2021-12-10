«Москва 24» запустила проект для борьбы с буллингом

Сайт «Москва 24» запустил спецпроект для борьбы с травлей, в котором приняли участие известные музыканты, актёры и стендап-комики. В рамках проекта расскажут свои истории те, кто пострадал от буллинга, а также прозвучат рекомендации по защите от словесной агрессии.

Ссылаясь на данные ВЦИОМа, «Москва 24» сообщает , что с травлей в школе сталкивались 38% россиян, на работе — 32%, а в Интернете — 7%.

Причиной буллинга может стать необычная внешность, имя, непривычное для других хобби или социальное неравенство. Он может привести к эмоциональным травмам, психическим заболеваниям и даже трагедиям.

Бывает, что травля начинается с шуток — казалось бы, безобидных. Комики Юлия Демиденкова, Сергеич, Максим Эломобила, Лев Марсел и Саша Петросян рассказывают, как им противостоять.

Ранее детский психолог Екатерина Маденко объяснила, что родители не должны позволять ребёнку справляться с травлей в школе самостоятельно. По её словам, многие взрослые ошибочно считают, что ребёнок способен разобраться в возникшей ситуации. Эксперт пояснила, что при травле ребёнок испытывает моральное и физическое унижение, страх, с которым не в состоянии справиться самостоятельно.