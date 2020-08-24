Московскую пенсионерку, которая заживо сожгла людей, осудили на 15 лет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В социальных сетях начали распространяться видеозаписи из Энгельса Саратовской области с дракой, в которой участвуют около 20 человек.

Как пишет «КП в Саратове», сам инцидент произошёл ещё 15 августа, однако пользователи Сети стали делиться видео только сейчас. По рассказам очевидцев, в автобусе № 284 несколько человек отказались платить...