Московскому пенсионеру дали условный срок за экстремизм

https://static.news.ru/photo/472ef48c-abe9-11ea-884b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два года условно получил московский пенсионер Вячеслав Горбатый по делу об участии в запрещенной в РФ экстремистской организации «Армия воли народа».

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Тверской суд Москвы, Горбатый был участником «Армии воли народа» и её спонсором. Следствие считает, что данное сообщество имело цель дестабилизировать политическую обстановку в стране.

Суд…. назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с тремя годами испытательного срока, — цитирует агентство решение суда.

Как писал NEWS.ru, осуждённый по делу инициативной группы проведения референдума «За ответственную власть» (ИГПР ЗОВ) журналист РБК Александр Соколов освободился из ИК-1 Чувашии.

Соколова арестовали в июле 2015 года, а в августе 2017 года Тверской суд Москвы назначил ему три с половиной года колонии по обвинению в организации деятельности экстремистской организации «Армия воли народа». Другие фигуранты дела — Валерий Парфёнов и Кирилл Барабаш — получили по четыре года, Юрий Мухин получил условный срок.