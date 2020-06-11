Московскому пенсионеру дали условный срок за экстремизм

Два года условно получил московский пенсионер Вячеслав Горбатый по делу об участии в запрещенной в РФ экстремистской организации «Армия воли народа».
Как
Суд…. назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с тремя годами испытательного срока, — цитирует агентство решение суда.
Как писал NEWS.ru, осуждённый по делу инициативной группы проведения референдума «За ответственную власть» (ИГПР ЗОВ) журналист РБК Александр Соколов освободился из ИК-1 Чувашии.
Соколова арестовали в июле 2015 года, а в августе 2017 года Тверской суд Москвы назначил ему три с половиной года колонии по обвинению в организации деятельности экстремистской организации «Армия воли народа». Другие фигуранты дела — Валерий Парфёнов и Кирилл Барабаш — получили по четыре года, Юрий Мухин получил условный срок.
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