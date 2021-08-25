Московской молодёжи помогут с трудоустройством

Меры поддержки для московской молодёжи в сфере трудоустройства станут доступны горожанам в возрасте до 35 лет. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщил Официальный сайт Мэра Москвы.

Москвичи до 35 лет, которым не удаётся найти работу, смогут воспользоваться временным трудоустройством. Это будет доступно для выпускников высших и средних учреждений профессионального образования. Также они смогут поучаствовать в специальных программах молодёжной практики. Для этого нужно иметь профессиональное образование и быть без опыта работы по полученной специальности в течение 12 месяцев по завершении учёбы.

Сообщается , что в 2020 году служба занятости Москвы помогла с работой более 50 тысячам молодых людей в возрасте до 30 лет. Благодаря увеличению рамок до 35 найти работу сможет больше людей.

Ранее эксперты центра занятости «Моя работа» рассказали о психологических барьерах, которые могут помешать трудоустройству и карьерному росту.