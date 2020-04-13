Московского предпринимателя оштрафовали за нарушение карантинных норм

https://static.news.ru/photo/780b8dd4-7d97-11ea-9bfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Останкинский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей индивидуального предпринимателя за продажу продуктов питания на перроне Савёловского вокзала.

В нарушение действующих в настоящее время норм ИП 1 апреля допустил реализацию продуктов питания быстрого приготовления при непосредственном посещении покупателем предприятия, — сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.

С 28 марта в стране заработал режим самоизоляции населения. Закрыты все культурные и развлекательные заведения, общепит, магазины, за исключением продуктовых и аптек. Россиян просят не выходить из дома как минимум до конца апреля. В ряде регионов начали вводить пропуска для выхода из дома.

В Москве такая система заработает с 15 апреля и пока будет распространяться только на тех, кто решит передвигаться по городу на транспорте — как личном, так и общественном, писал NEWS.ru.