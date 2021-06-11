Московского пенсионера по ошибке признали умершим

https://static.news.ru/photo/bced0a6c-c556-11e9-94d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Московская прокуратура добилась аннулирования свидетельства о смерти пенсионера, ошибочно признанного умершим. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура Зеленоградского административного округа в судебном порядке добилась аннулирования актовой записи и признания недействительным свидетельства о смерти 79-летнего пенсионера, — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, прокуратура проверила заявление жительницы столицы, которая пожаловалась на нарушение прав её отца. Как оказалось, 79-летний мужчина по ошибке был признан умершим, в связи с чем была составлена актовая запись, а родственники получили свидетельство о смерти.

Сам пострадавший по состоянию здоровья не может самостоятельно защищать свои права. По результатам проверки прокурор направил в суд исковое заявление о юридическом признании того, что мужчина жив.

Суд полностью удовлетворил требование. Запись о смерти пенсионера должна быть аннулирована.

Между тем смертность в России за 2020 год увеличилась на 18,6%. Об этом заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. По её словам, причиной этому стал коронавирус.