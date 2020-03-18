https://static.news.ru/photo/9d55c078-68ed-11ea-9393-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xueqi/Xinhua/Global Look Press

Метрополитен Москвы закупил шесть тысяч литров дезинфицирующего средства для осуществления уборки пассажирской инфраструктуры. Об этом журналистам 18 марта сообщили представители пресс-службы подземки.

Средство было закуплено в связи с необходимостью чаще проводить уборку. В пересчёте на готовый раствор шесть тысяч литров средства равняются 1,2 млн литров. Данный объём сравним с семью железнодорожными цистернами повышенной ёмкости.

Как отметили в пресс-службе метро, подземка полностью обеспечена нужным количеством дезинфицирующего средства.

Все элементы инфраструктуры, с которыми в поездке взаимодействуют пассажиры — тщательно дезинфицируются с использованием этого средства, не менее 1 раза в 1,5 — 2 часа. Особое внимание уделяется ручкам входных дверей, терминалам для оплаты банковскими картами, турникетам, поручням эскалаторов, — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы метро.

Уточняется, что уборка пассажирских территорий и вагонов проводится в ночное время.

Как ранее передавалNEWS.ru, российский сервис такси «Ситимобил» предоставил своим водителям возможность бесплатно продезинфицировать автомобиль, а «Яндекс.Такси» бесплатно раздаёт шофёрам антисептики.