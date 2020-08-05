Московское метро будет давать пассажирам бонусы за все типы билетов

https://static.news.ru/photo/5a2dbd3e-d7b3-11ea-9400-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Программа лояльности «Город» транспортной карты «Тройка» будет расширена, и пассажиры начнут получать бонусы за запись билетов «Единый» на 60 поездок и «Единый» на 30, 90 и 365 дней.

Также сохранится программа бонусов за пополнение билета «Кошелёк» на сумму от 250 рублей. Один бонус равен одному рублю, передаёт РИА Новости.

Мы рады постепенному возвращению пассажиров в столичный транспорт и уверены, что новые возможности программы лояльности «Город» станут приятным подарком для тех, кто доверяет и остаётся с нами в любой ситуации. Столь глобальное расширение условий начисления бонусов — серьёзное решение, принятое в интересах наших пассажиров, — прокомментировал нововведения заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

При этом начисление бонусов произойдёт за последние полгода, ретроспективно, все горожане, вновь приобретающие и записывающие билет «Единый» на карту «Тройка» или её альтернативные носители, автоматически будут получать 3% от стоимости бонусами.

Бонусная программа «Город» позволяет пользоваться бонусами и скидками от магазинов, аптек, ресторанов, химчисток, клиник, салонов красоты, кинотеатров и других партнёров программы и совершать бесплатные поездки в общественном транспорте. Обменять доступные бонусы можно на скидку в любимых онлайн-магазинах или оплатить ими до 100% стоимости товара в магазине приложения «Город». Сейчас в программе зарегистрировано более 900 тысяч пользователей и подключено около шести тысяч торговых точек в столице и Подмосковье.

Как писал NEWS.ru ранее, москвичи проголосовали за образ и имя для чат-бота столичного метрополитена. Их выбор остановился на дежурной по станции Александре.