Московское метеобюро: «начало недели будет очень некомфортным»

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в разговоре с NEWS.ruдала прогноз на выходные и начало следующей недели. В субботу-воскресенье погода будет холодной, но без существенных осадков. Если и ожидается небольшой дождь вечером воскресенья, то в южной, юго-западной части столичного региона.

Температура ночью будет довольно низкая: в Москве от плюс 3 до плюс 5, по области до плюс 6. Вероятны слабые заморозки на севере и северо-западе, в районе Истры и Клина.

Днём около плюс 11 градусов и в субботу, и в воскресенье. Это на 2-3 градуса ниже климатической нормы.

В понедельник-вторник плюс 3-5 в ночные часы и 5-6 в дневные. То есть начало недели будет очень некомфортным. Будет сплошная облачность, дождь, дневная температура практически не будет отличаться от ночной, — сказала Позднякова.

Ранее Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень опасности в Московской области из-за заморозков. Кроме Подмосковья минусовые температуры ожидаются ещё в ряде регионов.