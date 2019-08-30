https://static.news.ru/photo/2ecb2aa0-cbe3-11e9-a4cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что средняя температура воздуха в столице в летний сезон превышала норму на 0,5 градуса.

В июне было на 2,6 градуса теплее установленного показателя, передаёт « Говорит Москва ». Однако в июле и августе температура была ниже нормы на 2,4 и 0,6 градуса соответственно.

Но мы до сих пор сравниваем значение фактической температуры по старым нормам периода 1961–1990 годов. Конечно же, в памяти у людей июль запомнился как дождливый и холодный, потому что пик холода пришёлся на разгар лета, — подчеркнул синоптик.

Он отметил, что в Центральной России будет две волны бабьего лета. Днём воздух будет прогреваться до 20–25 градусов, а ночью столбики термометров опустятся не ниже 8 градусов, добавил эксперт.

Две волны бабьего лета будут точно, но есть вероятность и трёх волн, — заключил он.