Московским школьникам продлили дистанционное обучение

https://static.news.ru/photo/40b38272-28b6-11eb-a40a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

В Москве дистанционное обучение для школьников 6–11-х классов продлено на две недели — до 6 декабря. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Я уверен, что эта мера спасёт здоровье и жизнь многих москвичей, в том числе ваших родных и близких, — написал градоначальник в своём блоге.

Он отметил, что число выявляемых случаев заражения коронавирусом продолжает расти. На прошлой неделе количество заболевших в столице выросло на 41 тысячу, что в полтора раза больше показателя начала октября.

В то же время количество заразившихся школьников 6–11-х классов сохраняется примерно на одном уровне — 1,5–2 тысячи случаев в неделю. По словам мэра, это свидетельствует об эффективности дистанционного обучения как профилактической меры распространения коронавируса.

Москва остаётся лидером по уровню заболеваемости COVID-19 в России. За минувшие сутки в столице было выявлено 5,8 тысячи новых случаев заражения. Всего в Москве заболели более полумиллиона человек, из которых 3771 тысяча выздоровели и 7,9 тысячи скончались.

В целом по России за сутки прирост заражений составил 22,4 тысячи. Из больниц по выздоровлении выписаны 22 тысячи пациентов. Число летальных исходом составило 442.

Ранее NEWS.ru писал, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом итоговое сочинение по русскому языку для школьников могут перенести. По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, решение будет принято в ближайшее время. Оно будет единым для всех регионов.