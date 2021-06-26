Московским ресторанам с системой QR-кодов разрешат работать ночью

Власти Москвы с 28 июня отменят ограничения по работе в ночное время для столичных ресторанов и кафе, внедривших систему QR-кодов, передаёт газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, об этом рассказал глава департамента торговли и услуг мегаполиса Алексей Немерюк во время совещания с представителями общепита.

Общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) Анастасия Татулова отметила, что организации также обязали обеспечить вакцинацию от COVID-19 минимум 60% сотрудников. Это количество рассчитают по общей численности работников сети, а не каждого филиала, уточнила она на примере своих семейных кафе «Андерсон». Кроме того, в подобных заведениях персонал сможет работать без масок и перчаток.