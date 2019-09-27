Принадлежащая правительству Москвы компания «Мосинжпроект» получила большой опыт во время строительства различных объектов, включая столичное метро, заявил заммэра Марат Хуснуллин. По его словам, строителям предложили работу за рубежом — в Китае, Индии и Африке.
Чиновник сообщил, что московским инженерам поступают заказы на создание дорог и подземок. В частности, Пекин уже вышел на стадию официального предложения.
Хуснуллин подчеркнул, что в ближайшее время у компании много работы в Москве, в связи с чем она не планирует выходить на международный уровень. При этом, пояснил чиновник, «Мосинжпроект» является одним из лидеров по темпам строительства и качеству, передаёт
Ранее News.ru писал, что строительство на втором участке Некрасовской линии столичного метро от станции «Косино» до «Нижегородской» планируется завершить до конца текущего года. Об этом сообщил Хуснуллин.