Московским автомобилистам с 7 ноября запретят проезд по выделенкам

https://static.news.ru/photo/4d243420-1bc3-11eb-b2c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проезд по выделенным линиям движения в Москве в любой день недели с 7 ноября будет разрешён только для городского транспорта, такси, экстренных и коммунальных служб, а также для велосипедистов, сообщает столичный департамент транспорта.

Данная мера введена во избежание задержек в движении общественного транспорта. Сейчас в среднем за сутки по выходным дням по выделенным полосам передвигается более 700 тысяч пассажиров наземного транспорта и более 250 тысяч пассажиров такси. До пандемии коронавируса эти цифры составляли 1,8 млн и 630 тысяч пассажиров соответственно.

Демонтаж оставшихся знаков уже начался. Камеры начнут выписывать штрафы начиная с 7 ноября, — предупреждает департамент транспорта.

Штраф за выезд на выделенную полосу составит три тысячи рублей.

Как писал NEWS.ru ранее, московские власти пока не рассматривают возможность введения платного въезда в центр столицы для автомобилистов, сообщил мэр города Сергей Собянин.