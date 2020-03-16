https://static.news.ru/photo/aaa43c2e-67ac-11ea-97aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Московский зоопарк приостанавливает свою работу с 17 марта до 10 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса, вспышка которого произошла в Китае.

Мы вынуждены пойти на это ради вашей безопасности, — отметила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

По её словам, за животными можно будет наблюдать онлайн. Специально для этого в вольерах установят видеокамеры.

Ранее мэрия Москвы обязала всех работодателей организовать измерение температуры на рабочем месте для выявления заболевших коронавирусом. Это следует из указа, подписанного главой столицы Сергеем Собяниным. Кроме того, из указа мэра столицы следует, что людей, вернувшихся из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, нельзя пускать на работу.

При этом в столице до 10 апреля запретили все массовые мероприятия с участием более 50 человек. Речь идёт как о собрании на улицах, так и в помещениях. Школьников и студентов в ряде образовательных учреждений перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса, писал NEWS.ru.