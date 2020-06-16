Московский зоопарк снова открыл свои двери для посетителей. Однако за время карантина животные успели отвыкнуть от людей, и теперь сотрудники просят всех гостей вести себя тише, чтобы не напугать зверей. Также там соблюдаются все необходимые меры предосторожности в виде масок, перчаток и соблюдения дистанции. Как живёт зоопарк после снятия ограничений — в галерее NEWS.ru.