Бригада скорой помощи приехала в многоквартирный дом на юге столицы. Врачей вызвал местный участковый, который увидел гражданина Китая.
Полицейский обратил внимание на то, что китаец убегает из помещения, которое может находиться на карантине из-за коронавируса,
Ранее NEWS.ru писал, что случай заражения новым коронавирусом впервые зафиксировали ещё в одной области Италии — Лигурии. Как сообщил губернатор Джованни Тоти, речь идёт о 72-летней женщине, которая находилась в гостинице в городе Алассио.
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