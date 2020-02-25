https://static.news.ru/photo/f9ae7024-57e8-11ea-9ab6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бригада скорой помощи приехала в многоквартирный дом на юге столицы. Врачей вызвал местный участковый, который увидел гражданина Китая.

Полицейский обратил внимание на то, что китаец убегает из помещения, которое может находиться на карантине из-за коронавируса, передаёт РЕН ТВ. Однако медицинские работники провели осмотр мужчины и не выявили у него признаков заболевания.

Ранее NEWS.ru писал, что случай заражения новым коронавирусом впервые зафиксировали ещё в одной области Италии — Лигурии. Как сообщил губернатор Джованни Тоти, речь идёт о 72-летней женщине, которая находилась в гостинице в городе Алассио.