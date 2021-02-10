Московский суд рассмотрит дело о банкротстве тёзки Цукерберга

https://static.news.ru/photo/489e2bce-6b94-11eb-b3db-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заявление о банкротстве человека, названного Марком Эллиотом Цукербергом (полный тёзка основателя социальной сети Facebook), поступило в Московский арбитражный суд.

Дело о банкротстве физического лица поступило в картотеку «Электронное правосудие» 9 февраля. Рассматривать его будет судья Лариса Кравчук.

Заявление поступило, пока не рассмотрено, только зарегистрировано, — рассказали журналистам РБК в пресс-службе суда.

Там отметили, что дальнейшее его движение можно отслеживать на сайте. В настоящий момент подробностей о заявлении и самом Цукерберге нет.

Ранее в документах официальной электронной картотеки суда были обнаружены шесть определений судьи Екатерины Игнатовой с оскорбительной фразой, написанной белым цветом. Таким образом, данная строчка не видна в оригинальном документе, однако выделяется при копировании текста.

Определение связано с банкротством подмосковной строительной компании «Урбан Групп». Арбитражный управляющий фирмы Максим Белов попросил увольнения, но судья Игнатова оставила просьбу без движения. Арбитражный суд столицы приступил к проверке после инцидента, писал NEWS.ru.