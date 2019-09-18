Басманный суд Москвы арестовал на два месяца управляющего адвокатского бюро «Дагир Хасавов и партнёры» Дагира Хасавова.
Юриста обвиняют в воспрепятствовании правосудию. Как передаёт
Следствие считает, что адвокат, действуя в составе организованной группы, принуждал потерпевшего к даче ложных показаний путём шантажа. Свою вину Хасавов признавать отказался.
News.ru ранее сообщил, что процесс по избранию меры пресечения Дагиру Хасавову прошёл в закрытом режиме. Сторона обвинения посчитала, что это поможет обеспечить безопасность лица, признанного потерпевшим по этому делу.