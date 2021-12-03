Московский суд арестовал россиянина по делу о госизмене

Гражданина России арестовали в Москве по делу о госизмене. Речь идёт о россиянине Кирилле Суслове. Меру пресечения избрал Лефортовский суд Москвы. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, передаёт РИА Новости.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Суслову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, — сказали агентству в пресс-службе суда.

Постановление суда об аресте Суслова вступило в силу. Материалы дела засекречены и не подлежат разглашению. Что именно вменяется россиянину, неизвестно.

Суслову предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ. Под стражей он пробудет до 29 января 2022 года. Постановление о его аресте обжаловано не было, передаёт «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что основатель и гендиректор компании Group-IB Илья Сачков, арестованный по делу о госизмене, обратился к президенту Владимиру Путин с просьбой помочь в смягчении меры пресечения. Он хочет, чтобы его перевели под домашний арест. В обращении к главе государства Сачков подчеркнул, что не является ни изменником, ни шпионом и неоднократно доказал пользу и преданность родине.

Арест Сачкова может быть связан с делом о госизмене двух экс-сотрудников ФСБ — Дмитрия Докучаева и Сергея Михайлова, по которому бизнесмен допрашивался в качестве свидетеля. По другим данным, причиной ареста могло стать стремление Сачкова вывести бизнес за пределы России. При этом отмечается, что Сачков тесно сотрудничал с отечественными спецслужбами.