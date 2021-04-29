Московский Роспотребнадзор призвал пожилых верующих отметить Пасху дома

Отметить Пасху дома или на открытом воздухе призвал православных старше 65 лет Роспотребнадзор Москвы. Это связано с риском распространения коронавирусной инфекции в столице, сообщается на сайте регионального ведомства.
В сообщении Роспотребнадзора религиозным организациям
Также в ведомстве призывают священников носить маски при бликом контакте с верующими и соблюдать меры социального дистанцирования.
В ведомстве напоминают, что в апреле в адрес руководства религиозных конфессий было направлено предложение о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. В частности, было предложено ограничить число прихожан внутри храма, организовать видео- и аудиотрансляции богослужений, проветривать помещения и обеззараживать воздух, обеспечить верующих доступом к антисептикам.
Руководителям религиозных конфессий предложено довести до сведения священнослужителей и обслуживающего персонала информацию о значении организованной и проводимой в настоящее время в Москве вакцинальной кампании против COVID-19 для защиты граждан и обеспечения иммунной прослойки, — добавляется в материале.
Роспотребнадзор также рекомендовал верующим жителям столицы встретить праздник дома, а на майские каникулы также ограничить посещение массовых мероприятий.
Ранее священник рассказал о значении цвета яиц на Пасху.