Право подтверждать диагноз коронавируса COVID-19 в России, помимо ведомственного научного центра «Вектор», получат московский противочумный центр и 15 организаций Роспотребнадзора в регионах. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.
Это произойдёт в течение недели, уточнила она на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Она также добавила, что специалисты изменили алгоритм подтверждения болезни. Теперь на базе столичного противочумного центра создан современный референс-центр диагностики методом полимеразной цепной реакции,
Ранее, как писал NEWS.ru, в Министерстве здравоохранения назвали даты спада эпидемии в России. По мнению главного внештатного эпидемиолога Минздрава Николая Брико, активность коронавирусной инфекции может пойти на спад в апреле-мае.
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