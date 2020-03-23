https://static.news.ru/photo/6803e704-6ceb-11ea-8757-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Право подтверждать диагноз коронавируса COVID-19 в России, помимо ведомственного научного центра «Вектор», получат московский противочумный центр и 15 организаций Роспотребнадзора в регионах. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.

Это произойдёт в течение недели, уточнила она на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Она также добавила, что специалисты изменили алгоритм подтверждения болезни. Теперь на базе столичного противочумного центра создан современный референс-центр диагностики методом полимеразной цепной реакции, передаёт «Интерфакс».

Ранее, как писал NEWS.ru, в Министерстве здравоохранения назвали даты спада эпидемии в России. По мнению главного внештатного эпидемиолога Минздрава Николая Брико, активность коронавирусной инфекции может пойти на спад в апреле-мае.