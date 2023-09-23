Байкеры закрывают мотосезон: фото участников фестиваля и их железных коней

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Московский мотофестиваль, приуроченный к закрытию мотосезона 2023 года

23 сентября в Москве проходит мотофестиваль, который закрывает сезон 2023 года. Перед началом мероприятия были организованы конкурсы, выступления каскадеров и музыкантов. Кроме того, был разыгран главный приз — новый мотоцикл. Участники фестиваля собирались в центре Москвы с 09:00 мск, а в 14:00 колонна мотоциклистов стартовала от проспекта Академика Сахарова. Они проехали два круга по Садовому кольцу, преодолев расстояние в 31 км.

Глава дептранса столицы Максим Ликсутов заявил, что проходит замечательный праздник для всех мотоциклистов Москвы и Московской области. Эта встреча байкеров стала уже традиционной. В мероприятии участвуют более 20 клубов, отметил Ликсутов.

В связи с организацией мотофестиваля на ряде улиц в Москве были введены ограничения движения. Так, 23 сентября с 13:50 мск было временно закрыто движение по внешней стороне Садового кольца. Кроме того, с 00:01 до 16:00 был закрыт проезд на улице Маши Порываевой и на проспекте Академика Сахарова (от Садового кольца до улицы Маши Порываевой).

До этого фестиваль в этом году проводился 13 мая и открывал мотосезон. Тогда в нем приняли участие представители 21 клуба. Они стартовали в 12:00 мск от проспекта Академика Сахарова и, пройдя 1,5 круга на Садовом кольце, финишировали в парке «Музеон». В рамках фестиваля организаторы устроили водное представление, концерт и розыгрыш байка.

Городские мотофестивали начали проводить в столице в 2017 году. Колонна байкеров в основном проезжает по Садовому кольцу в дни открытия и закрытия сезона в мае и сентябре.

26 сентября 2020 года в мотофестивале участвовали около 2,5 тысячи человек и 26 клубов. В 2021-м мотопарады были отменены из-за пандемии. 30 апреля 2022 года в фестивале приняли участие две тысячи человек.

Самые яркие моменты осеннего мотофестиваля — в галерее NEWS.ru.