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Руководитель департамента Латинской Америки Министерства иностранных дел России Александр Щетинин назвал санкции, введённые Соединёнными Штатами против главы Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро бессмысленным и недостойным шагом. По его мнению, в порядочном обществе такие действия должны вызывать стыд.

Он уверен, что ограничительные меры направлены на слом воли кубинского народа, так же как и жителей Венесуэлы, передаёт РИА Новости. Таким образом США хотят «навязать свой взгляд на мир» регионам...