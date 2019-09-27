Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Администрация школы № 1799 расторгла контракт с методистом Светланой Бабий. Женщина выпустила распоряжение, которым запретила школьникам выходить в туалет во время уроков.

По словам директора учебного заведения Татьяны Сычёвой, действия сотрудника носили неправомочный характер. Она отметила, что Бабий превысила свои полномочия, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Ранее News.ru писал, что чрезвычайное происшествие произошло в красноярской гимназии № 16 во время занятий по ОБЖ. Учитель прострелил ухо ученице 11-го класса.

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