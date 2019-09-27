Администрация школы № 1799 расторгла контракт с методистом Светланой Бабий. Женщина выпустила распоряжение, которым запретила школьникам выходить в туалет во время уроков.
По словам директора учебного заведения Татьяны Сычёвой, действия сотрудника носили неправомочный характер. Она отметила, что Бабий превысила свои полномочия, передаёт радиостанция «
Ранее News.ru писал, что чрезвычайное происшествие произошло в красноярской гимназии № 16 во время занятий по ОБЖ. Учитель прострелил ухо ученице 11-го класса.