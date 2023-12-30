Московский клуб решил засудить Ивлееву за «голую» вечеринку Mash: клуб «Мутабор» хочет подать иск к Ивлеевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Telegram-канал Mash сообщил, что московский клуб «Мутабор», где проходила «голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой, собирается подать иск к блогеру. По информации канала, руководство заведения хочет отсудить у нее 70 млн рублей за то, что она вместе с организаторами тусовки испортила репутацию клуба.

Как передает Mash, по договору Ивлеева гарантировала не нарушать российское законодательство, не использовать ненормативную лексику, а также не осуществлять никаких действий, направленных на дискредитацию клуба. Канал сообщает, что администрация заведения не предполагала последующих нарушений условий соглашения, когда предоставляла помещение в аренду. По данным Mash, поведение участников «голой» вечеринки ударило по финансам и репутации «Мутабора».

Ранее Роспотребнадзор обвинил «Мутабор» в нарушении санитарно-эпидемиологических требований, в связи с чем работу клуба могут приостановить на срок до трех месяцев. Предписание от ведомства заведение получило до проведения вечеринки Ивлеевой. Вопрос о приостановке работы клуба будет рассмотрен в Лефортовском суде Москвы 9 января. В настоящее время заведение закрыто и опечатано.