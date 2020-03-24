https://static.news.ru/photo/6c854bee-fa9d-11e9-8de1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Департамент здравоохранения Москвы утвердил регламент по оказанию медпомощи заражённым коронавирусом. Он предполагает возможность лечения на дому, если заболевание проходит в лёгкой форме.

От пациента требуется заполнить соответствующее согласие. При этом консультации с медиками будут проходить при помощи видеосвязи.

Заражённых и тех, с кем они контактировали, будут ставить на учёт в поликлинике.

Обязательной госпитализации подлежат люди с тяжёлыми симптомами, пожилые, беременные, а также больные хроническими заболеваниями сердца, сосудов, лёгких и эндокринной системы люди.

Правила действуют с 23 по 30 марта, говорится на сайте ведомства.

Как писал NEWS.ru, число заражённых в России достигло 495 человек, из которых 290 — жители столицы. За последние сутки в стране выявили 57 инфицированных COVID-19.

Правительство поручило региональным властям с 25 марта ограничить работу кинотеатров, ночных клубов и других развлекательных заведений.