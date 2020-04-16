Московский дептранс сообщил об отсутствии очередей в метро

https://static.news.ru/photo/5c496e7e-7fa2-11ea-89a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На входах в метро 16 апреля утром нет очередей, сообщил столичный департамент транспорта.

Как сообщили в ведомстве, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина проработан перевод проверки пропусков в автоматическом режиме — через карты «Тройка», социальную карту москвича или карту «Стрелка». По данным дептранса, скоплений людей в вестибюлях метрополитена нет.

Но оставайтесь, пожалуйста, дома, — напомнили в ведомстве.

Как писал NEWS.ru ранее, в среду, 15 апреля, в Москве заработала пропускная система, введённая из-за режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. В утреннее время на некоторых станциях столичного метро образовались длинные очереди из людей из-за проверки пропусков. Возле многих платформ пробки из граждан начинаются уже на улице.