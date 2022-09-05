Московский центр Карнеги прекратил работу

Московский центр Карнеги прекратил работу, сообщается в Telegram-канале центра. Фонд уточнил, что выполнил распоряжение Минюста России, однако продолжит публиковать аналитику о России, Украине и соседних странах.

В соответствии с распоряжением Министерства юстиции Российской Федерации от 8 апреля 2022 года Московский центр Карнеги, представлявший в России Фонд Карнеги за международный мир (США), прекратил свою работу. Тем не менее Фонд Карнеги за международный мир продолжает публиковать аналитику о России, Украине и соседних странах, в том числе и на русском языке, — указано в канале.

Минюст 8 апреля исключил из реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций (НПО) Фонд Карнеги. Также из реестра исключили Amnesty International, Human Rights Watch и еще 12 организаций. В Минюсте отметили, что это связано с «нарушениями действующего законодательства» со стороны этих организаций.

Басманный районный суд города Москвы 5 сентября лишил печатное издание «Новой газеты» свидетельства о регистрации СМИ. Поводом для этого стал иск Роскомнадзора: по его данным, «Новая газета» не предоставила в срок устав редакции. Главный редактор издания, нобелевский лауреат Дмитрий Муратов назвал решение суда политическим и незаконным, добавив, что оно будет обжаловано.

Дмитрий Муратов в ходе судебного заседания просил суд отказать Роскомнадзору в иске и сравнил происходящее с сюжетом писателя Франца Кафки, передает «Медиазона» (СМИ, исполняющее функции иноагента).