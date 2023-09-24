Московский бизнесмен заподозрил турецкого партнера в слежке

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В Москве бизнесмен из строительной компании заподозрил своего турецкого партнера в слежке, сообщает Telegram-канал SHOT. Поводом для этого послужило то, что мужчина обнаружил GPS-трекер под днищем своего автомобиля.

Устройство было найдено, когда предприниматель приехал в автомастерскую. По словам мужчины, неделю назад он ремонтировал свою машину в этом же сервисе, но тогда никаких следящих устройств на ней не было.

Бизнесмен предположил, что трекер к автомобилю мог прикрепить партнер из Турции, с которым он недавно решал «спорный вопрос». Предприниматель обратился в полицию и там начали проверку.