Московских автолюбителей предупредили о неблагоприятных погодных условиях и призвали быть внимательными на дорогах.
На улице около 0 градусов, облачно. Ночью ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса, облачно, местами небольшие осадки, в отдельных районах туман, местами гололедица. Будьте аккуратней на дорогах, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте «Московского транспорта» в Twitter.
Ну улице 0 С, облачно. Ночью ожидается -1..1 С, облачно, местами небольшие осадки, в отдельных районах туман, местами гололедица. Будьте аккуратней на дорогах! Доброй ночи!
Как ранее писал NEWS.ru, замруководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что новогодняя ночь в Москве будет тёплой. По его словам, на этой неделе будет «предновогодняя погода». Температура опустится до -5 градусов ночью и до -3 градусов днём. В ближайшие дни выпадет снег, который растает к праздникам.