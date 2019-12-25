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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что создание системы из 155 военных госпиталей завершится до 2025 года. На сегодняшний день сданы в эксплуатацию 22 госпиталя.

Строятся современные медицинские учреждения. Некоторые из них будут построены в регионах, где только военные врачи могут оказать квалифицированную медицинскую помощь, — цитирует Шойгу РИА Новости. Новые медицинские учреждения будут предназначены...