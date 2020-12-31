Московских водителей предупредили о сильной гололедице

https://static.news.ru/photo/84a2a172-4bff-11eb-a68d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гололедица ожидается 1 января на столичных дорогах, предупредили в городском департаменте транспорта.

В пресс-службе департамента отметили, что новый год начался не с самой хорошей погоды, добавив, что неблагоприятная ситуация на дорогах сохранится до конца дня.

Всё, что на дорогах было мокрым, станет очень скользким, — говорится в сообщении.

Водителям в этот день рекомендуется сохранять внимательность и соблюдать дистанцию.

Ранее Гидрометцентр объявил в Москве «жёлтый» уровень погодной опасности. Гражданам рекомендовали соблюдать осторожность из-за гололедицы. Уточняется, что предупреждение актуально до 05:00 2 января.

Как писал NEWS.ru, жителям Московской области рекомендовано временно отказаться от поездок на личном автотранспорте из-за ухудшения погодных условий. Подмосковный Минтранс советует гражданам пользоваться общественным транспортом, отметив, что такая погода в некоторых районах возможна до позднего вечера.