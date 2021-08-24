Московских учителей могут освободить от ношения масок на уроках

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с предложением освободить учителей школ от обязанности носить медицинские маски на уроках. По его мнению, использование масок следует оставить на усмотрение самих педагогов, сообщает РИА Новости.

Градоначальник отметил, что к настоящему времени от коронавируса привились более 80% столичных учителей. У них есть защита от инфекции, поэтому они могут работать без масок.

Я повторю, что это должно быть индивидуальное решение для тех, кто вакцинировался, не вакцинировался, плюс учительский совет исходя из ситуации может принять решение, по крайней мере это будет добровольное решение и будет проще, потому что, на мой взгляд, тяжело весь день работать в маске, — цитирует агентство мэра.

Что касается остальных мер профилактики распространения коронавируса, то они останутся в силе. По словам педагогов и директоров школ, действующие требования оптимальны, доказали свою эффективность и способствовали снижению заболеваемости среди учащихся.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что вводить обязательную вакцинацию школьников от коронавируса не планируется. При этом он добавил, что учащимся с хроническими заболеваниями будут настоятельно рекомендовать сделать прививку.