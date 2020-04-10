Московских медработников постоянно проверяют на коронавирус

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о проверке медицинских и социальных работников города на коронавирус. По её словам, в городе регулярно тестируют 15 тысяч человек.
Среди основных групп риска врачи и администраторы поликлиник, дежурные медики, сиделки, соцработники и волонтёры.
В неблагополучной эпидемиологической ситуации работники социальной сферы продолжают ежедневно помогать жителям города. Чтобы обеспечить их безопасность и контроль за состоянием здоровья, мы проводим регулярные тестирования, — подчеркнула она.
Кроме того, столичные власти прорабатывают расширение регулярных анализов для городских служб,
Как писал NEWS.ru, число пациентов с коронавирусом 10 апреля превысило 1,6 миллиона человек. Погибли около 97 тысяч заражённых по всему миру. Число людей, оказавшихся в изоляции, приблизилось к 4 миллиардам.
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