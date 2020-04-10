Московских медработников постоянно проверяют на коронавирус

https://static.news.ru/photo/a6727788-7b3e-11ea-af0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о проверке медицинских и социальных работников города на коронавирус. По её словам, в городе регулярно тестируют 15 тысяч человек.

Среди основных групп риска врачи и администраторы поликлиник, дежурные медики, сиделки, соцработники и волонтёры.

В неблагополучной эпидемиологической ситуации работники социальной сферы продолжают ежедневно помогать жителям города. Чтобы обеспечить их безопасность и контроль за состоянием здоровья, мы проводим регулярные тестирования, — подчеркнула она.

Кроме того, столичные власти прорабатывают расширение регулярных анализов для городских служб, передаёт ТАСС. Могут начать проверки работников транспорта, торговли и полицейских.

Как писал NEWS.ru, число пациентов с коронавирусом 10 апреля превысило 1,6 миллиона человек. Погибли около 97 тысяч заражённых по всему миру. Число людей, оказавшихся в изоляции, приблизилось к 4 миллиардам.