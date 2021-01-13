Московские врачи вылечили от COVID-19 6,8 тысячи пациентов

https://static.news.ru/photo/109ca5e2-557e-11eb-b89c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

За минувшие сутки из столичных больниц по выздоровлении от коронавируса выписаны 6870 человек. Всего за время пандемии в Москве вылечились 715,4 тысячи человек.

Количество новых случаев заражения, выявленных в мегаполисе, составило 4320. За сутки были госпитализированы 1694 человека. Жертвами инфекции стали 76 заразившихся, сообщает «Москва 24» со ссылкой на оперштаб.

Всего с начала пандемии в Москве заразились COVID-19 871,5 тысячи человек, из которых 12,1 тысячи скончались.

В оперштабе порекомендовали жителям мегаполиса оставаться дома при появлении симптомов ОРВИ и вызывать врача.

В целом по России за сутки зафиксировано 22,8 тысячи случаев заражения. Выздоровели 28,6 тысячи человек и умерли 566. С начала пандемии в стране заболели более 3,4 млн человек, из которых вылечились 2,8 млн, умерли 63,3 тысячи.

По данным Университета Джонса Хопкинса, РФ остаётся на четвёртом месте по уровню заболеваемости коронавирусом в мире. Лидируют США, где выявлено 22,8 млн случаев заражения. На втором месте Индия (около 10,5 млн), на третьем — Бразилия (8,1 млн).

Как ранее писал NEWS.ru, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что Россия находится на зимнем плато по коронавирусу. Он также отметил, что причин для серьёзного спада заболеваемости пока нет, а вакцинация в стране проводится в недостаточном масштабе.