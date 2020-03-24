https://static.news.ru/photo/1920550a-6db3-11ea-90c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Московский Центр социальной адаптации имени Е.П. Глинки начал уделять повышенное внимание состоянию здоровья лиц без определённого места жительства в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом ТАСС рассказали в столичном департаменте труда и социальной защиты населения. Мобильная служба «Социальный патруль» продолжает выезжать на улицы города, а сотрудники Центра предлагают бездомным питание, обогрев и оказывают помощь в социализации. Также с лицами без определённого места жительства проводят разъяснительные беседы на тему соблюдения санитарных норм.

Центр предоставляет бездомным места для ночлега и чистые вещи. Сотрудники пристально следят за состоянием здоровья поступивших в учреждение и его филиалы лиц. Подопечным Центра ежедневно измеряют температуру, в помещениях проводится обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных облучателей. Также каждый день сотрудники учреждения осуществляют дезинфицирующую уборку.

В приёмном отделении Центра социальной адаптации, в мобильных пунктах на привокзальных площадях и в точках оказания срочной социальной помощи бездомным гражданам, обратившимся с жалобой на недомогание, измеряют температуру. В случае необходимости больного госпитализируют вне зависимости от наличия у него документов.

В России к 24 марта было выявлено 438 случаев заражения COVID-19. Большинство из них приходятся на Москву (262). 17 человек в РФ излечились от инфекции.

Как сообщал NEWS.ru, 23 марта власти Москвы объявили о создании оперативного штаба, который займётся мониторингом работы промышленных предприятий в условиях пандемии коронавирусной инфекции.