https://static.news.ru/photo/42f6848e-36f0-11ea-9aa5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Антифашистское движение «Комитет 19 января» сообщило о согласовании мэрией Москвы шествия памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, убитых в 2009 году.

Митинг состоится 19 января. Он начнётся в 14 часов на Тверском бульваре и пройдёт по Тверскому, Никитскому и Гоголевскому бульвару до станции метро «Кропоткинская».

Там баннеры и плакаты будут свернуты, и участники шествия пойдут возлагать цветы к дому 1 по ул. Пречистенка - месту, где нацисты убили Стаса Маркелова и Настю Бабурову 11 лет назад, — сообщили организаторы в соцсетях.

Они призвали не использовать во время шествия никаких флагов, кроме антифашистских. При этом, на плакатах и баннерах может присутствовать символика групп-участниц.

Ранее NEWS.ru писал о том, что МИД России предупредил соотечественников, находящихся на территории США, о том, что 18 января в стране будет проходить массовая акция «Марш женщин».