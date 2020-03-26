Родственники жителей Москвы, госпитализированных с подозрением на пневмонию, в обязательном порядке пройдут проверку на коронавирус.
Об этом в эфире телеканала «Россия 1»
В настоящий момент обязательной проверке на коронавирусную инфекцию подлежат все жители Москвы старше 65 лет с симптомами ОРВИ, хронические больные и пациенты медучреждений с пневмонией.
Ракова также рассказала, что после того, как регионам РФ разрешили выявлять коронавирус без сверки в новосибирском центре «Вектор», в Москве запустили девять новых лабораторий. По словам чиновницы, в столице ежесуточно проводится около четырёх тысяч тестов на COVID-19. Это число планируется увеличить до 13 тысяч в ближайшее время.
Как сообщал NEWS.ru, около сотни больных с коронавирусом в Москве лечатся дома. К 26 марта в столице выявлено 546 случаев заражения, двое больных скончались, 15 — вылечились.
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