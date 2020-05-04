Московские власти привлекли 10 тысяч человек к постройке временных больниц

https://static.news.ru/photo/a0830d56-8dfe-11ea-b24d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Около 10 тысяч человек в круглосуточном режиме работают над возведением в Москве временных госпиталей для больных с коронавирусом.

Об этом заммэра столицы РФ по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков рассказал в интервью РИА Новости. По его словам, работы на стройках ведутся «очень высокими темпами». Московские власти рассчитывают достроить первую больницу на ВДНХ в течение двух недель.

Бирюков отметил, что к возведению госпиталей привлечены работники, освободившиеся из-за приостановки деятельности в других отраслях. Также заммэра сообщил, что в строительстве участвуют специалисты из проектных институтов. Так Бирюков ответил на вопрос, каким образом московские власти смогли привлечь на строительные объекты такое количество людей за короткий срок.

По последним данным, в Москве выявлен 74 401 случай COVID-19 при 764 летальных исходах. 7573 человека выздоровели.

Как ранее сообщал NEWS.ru, руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун подписал приказ о дополнительных выплатах студентам медицинских факультетов за работу и прохождение практики в коронавирусных стационарах.