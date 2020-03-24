https://static.news.ru/photo/020700a0-6dc5-11ea-acd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Департамент торговли и услуг Москвы проведёт проверку магазинов после сообщений об отказе принимать банковские карты из-за сбоев, связанных с коронавирусом. В ведомстве пообещали применить санкции к торговым точкам, нарушившим законодательство.

Отказ от приёма такого способа оплаты со стороны продавцов недопустим, передаёт «Интерфакс».

Клиенты имеют право рассчитываться за услуги и товары удобными им способами, — подчеркнули в департаменте.

Руководитель ведомства Алексей Немерюк отметил, что в настоящий момент такие нарушения не были подтверждены.

Мы проведём проверки, все подобные попытки ограничить в правах покупателей будут пресекаться, — отметил он.

Ранее российские ретейлеры предупредили банки и платёжные системы о неизбежном росте цен на товары из-за высоких ставок на оплату картами. Нынешний уровень комиссий также грозит ухудшением системы скидок и существенным замедлением распространения безналичных платежей. Для торговых компаний оплата наличными обходится в четыре раза дешевле, чем оплата банковскими картами.

Как писал NEWS.ru, карты российской платёжной системы «Мир» начнут принимать в Великобритании в рамках пилотного проекта с процессинговой компанией PayXpert. Соединённое Королевство станет первой европейской страной, которая примет участие в реализации этого проекта.