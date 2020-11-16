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Московские власти оценили ситуацию с наличием лекарств в аптеках

10:29, 16 ноября 2020 19
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столица полностью обеспечена лекарственными препаратами, в том числе предназначенными для лечения коронавируса, заявил руководитель городского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

В Москве абсолютно полностью мы обеспечены на сегодняшний день всеми лекарственными препаратами, — сказал он во время заседания комиссии МГД.

По его словам, столичные медорганизации и склады располагают трёхмесячным запасом лекарств, в том числе препаратами от COVID-19 и теми, что влияют на свёртываемость крови, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что ситуация с лекарственными препаратами в России улучшается, поскольку производители максимально нарастили мощности.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял решение о продлении до 1 января 2022 года упрощённого порядка регистрации лекарств и медизделий для лечения коронавируса.

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