Московские власти оценили ситуацию с наличием лекарств в аптеках

Столица полностью обеспечена лекарственными препаратами, в том числе предназначенными для лечения коронавируса, заявил руководитель городского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
В Москве абсолютно полностью мы обеспечены на сегодняшний день всеми лекарственными препаратами, — сказал он во время заседания комиссии МГД.
По его словам, столичные медорганизации и склады располагают трёхмесячным запасом лекарств, в том числе препаратами от COVID-19 и теми, что влияют на свёртываемость крови,
Как писал NEWS.ru, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что ситуация с лекарственными препаратами в России улучшается, поскольку производители максимально нарастили мощности.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял решение о продлении до 1 января 2022 года упрощённого порядка регистрации лекарств и медизделий для лечения коронавируса.