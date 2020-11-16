Московские власти оценили ситуацию с наличием лекарств в аптеках

https://static.news.ru/photo/f1a551b6-27dd-11eb-a1f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столица полностью обеспечена лекарственными препаратами, в том числе предназначенными для лечения коронавируса, заявил руководитель городского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

В Москве абсолютно полностью мы обеспечены на сегодняшний день всеми лекарственными препаратами, — сказал он во время заседания комиссии МГД.

По его словам, столичные медорганизации и склады располагают трёхмесячным запасом лекарств, в том числе препаратами от COVID-19 и теми, что влияют на свёртываемость крови, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что ситуация с лекарственными препаратами в России улучшается, поскольку производители максимально нарастили мощности.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял решение о продлении до 1 января 2022 года упрощённого порядка регистрации лекарств и медизделий для лечения коронавируса.